Ex guerrilleros en zonas veredales denuncian incumplimiento de acuerdos

Luego de más de 10 meses de estar ubicados en la zona veredal de Monte Redondo en el municipio de Miranda al norte del departamento del Cauca, los 40 ex guerrilleros de las FARC que quedaron de los 220 que inicialmente llegaron, aseguraron que ellos mismo han tenido que adelantar las obras que les había prometido el estado y además piden que cumplan en materia de seguridad ante las amenazas, compromisos de la ley de amnistía, salud y bancarización.

“Pedimos que cumplan los acuerdos, porque la mayoría de casas tenían que entregarlas completamente construidas y la mayoría las hemos construimos nosotros, pedimos seguridad pues tenemos muchos problemas con compañeros, hace días mataron a un compañero en Miranda y no sabemos los motivos, estamos siendo amenazados. Ha habido mucho incumplimiento por parte del gobierno, vemos con preocupación que muchos compañeros ex combatientes siguen en las cárceles y no sabemos que va a pasar con ellos, ¿porqué no los han reconocido?, ¿porqué no han salido y siguen en las cárceles?. El gobierno nos pide cumplimiento pero ellos no lo dan, no ha cumplido con la ley de amnistía y la excarcelación masiva”, afirma un ex guerrillero, quien estuvo encarcelado por cuatro años y salió hace 2 meses como gestor de paz con un permiso de tres meses.

Agregó que piden el cumplimiento de los documentos de bancarización, salud y problemas jurídicos. de los 40 excombatientes que se encuentran en esta zona veredal 15 son mujeres.

Comentarios