Los que salieron al paro son los que prestan mal servicio: taxista

En medio del cese de actividades convocado por un sector de los taxistas en la capital del país, algunos conductores decidieron salir a prestar el servicio con normalidad en Bogotá.

“Yo no voy a participar del paro. Yo he sido un buen conductor de taxi. Esto lo están haciendo los que han sido malos taxistas y han dañado el servicio y ahora quieren reivindicarse haciendo paro. Me da un poquito de temor pero sigo trabajando como debe ser”, dijo uno de los conductores.

Sin embargo, otro taxista consultado por Caracol Radio manifestó que “vamos a trabajar un ratico porque el patrón no le perdona a uno y la casa no espera. Yo quisiera colaborar si fuera dueño pero como soy empleado”.

Durante las primeras horas del paro de taxistas las autoridades reportan normalidad en Bogotá.

