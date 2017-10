Lunes 23 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, las autoridades buscan a cuatro presos que se fugaron de la permanencia del municipio de Calarcá. Se trata de hombres capturados por diferentes delitos como extorsión y Actos Sexuales con menor de 14 años y otros

La alcaldesa de La Villa del Cacique Yenny Trujillo, explicó que ya trabajan con el CTI de la Fiscalía, para dar con la recaptura de estas personas, quienes al parecer se fugaron por una de las rejas traseras de la celda de la estación de policía en la que estaban, con la ayuda de una segueta que les entraron

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

2 muertos dejan accidentes aislados en el departamento del Quindío durante el fin de semana

Inicialmente en el barrio Alfonso López del municipio de La Tebaida murió José Darío Acosta de 69 años de edad, luego de ser atropellado por un motociclista que circulaba por la zona, aunque la víctima alcanzó a ser trasladado al hospital de la localidad, la gravedad de las lesiones le cobraron la vida

El otro caso se registró en la vía entre Circasia y Armenia, allí perdió la vida Luis Eduardo Laverde de 59 años de edad, tras ser arrollado por una tracto mula

Dos asesinatos en La Tebaida entre ellos un feminicidio y un suicidio en Armenia hacen parte del balance judicial del fin de semana en el Quindío

En el barrio Oasis de Vida, fue asesinada con arma blanca Adriana Mayerly Guapacha Vinasco de 26 años de edad al parecer por parte de su compañero sentimental identificado como Rubielos Martínez, quien también resultó herido en medio de lo que, supuestamente sería una riña

el comandante de la policía en el Quindío coronel Ricardo Suarez, indicó que el hombre fue capturado en el hospital San Juan de Dios mientras recibía atención, para que responda por el delito de feminicidio, en la audiencia de imputación de cargos aceptó este delito

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍ

Técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ decomisaron dos dragas artesanales que eran utilizadas para la extracción de oro en el río La Vieja en el sector de Puerto Alejandría en el municipio de Quimbaya, en un predio que NO contaba con título minero, ni licencia ambiental para esta actividad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Córdoba en el Quindío la consulta popular contra la mega minería se hará con o sin apoyo del gobierno nacional

Luego del anuncio del gobierno nacional con respecto a que no seguirá financiando más consultas popular, el alcalde del municipio de Córdoba en el Quindío Guillermo Andrés Valencia dijo que aunque la registraduría ya aprobó la realización del proceso, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de notificación, sin embargo y en caso de no contar con ningún apoyo, la consulta de igual manera se hará, pues es un compromiso con el agua y por la defensa de la vida

Como una amenaza calificaron los ambientalistas del Quindío el anuncio del gobierno nacional de no apoyar más las consultas populares contra los proyectos mineros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La ex senadora Piedad Córdoba aseguró desde Armenia que no es la candidata de las Farc.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Menores infractores privados de la libertad siguen educándose hasta llegar a títulos profesionales, así lo aseguraron voceros del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Taxistas de Armenia se sumarán a la jornada de paro con una movilización por la calles de la capital del Quindío como apoyo a la protesta nacional del gremio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Deportes, 15 medallas de oro, 8 de plata, 10 de bronce y 6 de metal ganaron las integrantes de la selección departamental del club deportivo gymnastics stars de Armenia en el Campeonato Nacional de gimnasia artística que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena

Las chicas de Caciques del Quindío se coronaron campeonas de la copa femenina del fútbol de salón luego de derrotar en la final a Pijaos Tolima por marcador de 4 a 0, partido que se jugó el pasado sábado en el coliseo del sur de Calarcá, las dirigidas por Sebastián Vega obtuvieron el título por primera vez en el campeonato

Mauricio Galindo presidente de caciques del Quindío no ocultó su felicidad por este triunfo, aunque fue con sabor agridulce porque el equipo masculino perdió la final contra visionarios de Sincelejo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El abogado de la academia de historia del Quindío Felipe Robledo dijo que con la decisión de la Corte Constitucional de que el tesoro Quimbaya debe regresar a Colombia, las 122 piezas deben llegar el departamento donde históricamente pertenecen.

Parlamentarios quindianos instan al gobierno nacional a que presenten el plan o estrategia para la recuperación del tesoro Quimbaya

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La autoridad ambiental del Quindío prepara cerca de una decena de sanciones a igual número de obras de construcción por no respetar los suelos de protección ambiental

Y es que de acuerdo con el Ingeniero Orlando Martínez, del área de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Quindío actualmente se están revisando 9 construcciones de Armenia que no respetan las micro-cuencas y construyen a menos de 15 metros de ellas, cuando la norma nacional habla de una distancia de 30 metros, así lo manifestó durante el foro de desarrollo regional realizado en el auditorio de la Edeq.

Entre tanto el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez sobre este asunto y en vista del “rollo” en el que está el Plan de Ordenamiento Territorial, dijo que se trabaja en la revisión del mismo y no se descarta modificar las fichas normativas de la Avenida Centenario.

Por su parte el ex director de planeación municipal y magister el desarrollo regional José Ignacio Rojas dijo que la discusión en torno al POT debe ser técnica, pero que además el tema central debe ser el agua y como preservarla

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT Julio Roberto Gómez desde el Quindío dijo que es arbitrario que Avianca despida pilotos en plena negociación y respalda la lucha de los integrantes de Acdac

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Vendedores ambulantes trasladados al Centro Comercial del Café piden que hagan las reparaciones del sitio para su normal funcionamiento

La solicitud se hizo a través de la defensora del Pueblo del Quindío Piedad Correal Rubiano, quien dijo que se requiere una fecha exacta para conocer cuando se van a reparar varias Barandas del lugar y los tacos de la energía... además que se garantice promociones en el centro comercial y estrategias publicitarias que motiven a los ciudadanos a realizar allí sus comparas

Sobre el particular el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez dijo que con Bienes y suministros se vienen atendiendo las necesidades del centro comercial del café, así mismo se trabaja en la promoción del lugar, con el propósito de hacer que se dinamice el sitio.

A la fecha 340 vendedores han firmado contrato para hacer parte del centro comercial del café en Armenia, según datos de la secretaria de gobierno, Gloria García

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con un 8% de desnutrición y un 21.7% de sobrepeso, menores de edad de los colegios de Armenia demuestran malos hábitos de vida.

Comentarios