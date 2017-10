"A veces pareciera que los partidos politicos las cortes y la justicia no entendieran al ciudadano": Cristo

En su visita a Manizales, Juan Fernando Cristo, exministro del interior y actual precandidato a la presidencia, por el partido Liberal, se refirió entre otros temas al de la crisis de los partidos políticos y la posibilidad de que en Colombia se convoque a una asamblea nacional constituyente.

Cristo dijo que no hay dudas en que los partidos y las instituciones están en crisis y agregó que pese a eso estos son un mal necesario para el país y que no se puede pensar en que el futuro del Colombia se abre liquidando los partidos políticos o destrozando las instituciones.

“Hay que sacudir y reformar los partidos políticos. A veces pareciera que no hubiera camino, lo quiero decir con toda franqueza. Se decepciona uno, a veces pareciera que los partidos no entienden al ciudadano y a veces pareciera que ni las cortes ni la justicia tampoco, que en el congreso no quieren dejar avanzar una reforma política y en la justicia una reforma a la justicia. A los partidos hay que sacudirlos, reformarlos pero no acabarlos porque caeríamos en situaciones como la de países vecinos dónde se echó por la borda toda la institucionalidad”, dijo Cristo.

El precandidato criticó que la lucha contra la corrupción se esté convirtiendo en bandera electoral para algunos candidatos a elecciones próximas (congreso y presidencia). Dijo que esa lucha debe hacerse con eficacia y no con populismo.

“Hay que reformar la política para que las campañas no se sigan haciendo como se están haciendo hoy en el país y reformar la justicia para que esta pueda funcionar. Esas reformas serán esenciales en nuestro gobierno liberal. Si el Congreso y la Justicia no quieren jalarle a las reformas en un futuro, porque en lo que queda del gobierno de Santos ya no se va a poder hacer nada, seguramente se abrirán mecanismos distintos como la asamblea nacional constituyente porque la gente está pidiendo cambios de las instituciones y los partidos.

Cristo dijo que él como precandidato no ha propuesto una constituyente pero que si diagnostica que si el país sigue con este mismo ambiente la discusión sobre la reforma política y la justicia se tomará la campaña presidencial que apenas está empezando y los candidatos tendrán que tomar posiciones ante las reformas.

“La idea de la constituyente siempre me ha generado temores y dudas pero a verdad es que si no logramos que el congreso y las cortes entiendan la necesidad de las reformas definitivamente se abrirá camino en todo el país a esa asamblea nacional constituyente”, concluyó Cristo asegurando que este será un tema de atención para el país en los próximos meses.

