Si dejáramos de trabajar, hubieran muerto 50 personas: salvavidas de Cartagena

Una nueva alternativa se ha planteado para evitar que Cartagena se quede sin salvavidas. La Defensa Civil entraría a contratar a una parte de los salvavidas que están sin contratos, pero no alcanzarían a cubrir todas las playas de la ciudad.

Sin embargo, los salvavidas dicen no estar de acuerdo con esta determinación, que implica que la Defensa Civil contrataría por OPS a apenas cincuenta de los más de noventa salvavidas que prestan sus servicios. Además, afirman que no alcanzarían a cubrir la totalidad de las playas, y que la zona insular y La Boquilla podrían quedar sin el servicio.

“El acuerdo 020 reglamenta esto como un servicio especial permanente, que debe estar cubierto permanentemente. Además, la ley 1575 dice que debemos hacer parte del cuerpo de bomberos, no de la Defensa Civil. Pero de la Defensa Civil nos han dicho que si no nos sumamos al proceso que está haciendo la Defensa Civil, van a traer a otras personas que no se sabe si tienen la experiencia o el físico para hacer esta labor”, explica Javid Olivares, representante de los salvavidas.

Olivares afirman que llevan más de dieciséis años prestando este servicio, y que en los últimos 21 días en los que han estado sin contrato, han trabajado sin recibir salario, y con elementos comprados por ellos mismos, como torpedos y silbatos.

“Estamos viviendo de dádivas, pidiéndole a los concejales, a los hoteles, que nos han negado hasta los almuerzos. Estamos recogiendo de a mil, dos mil pesos, y hacemos una comida para darle a todos y seguir sosteniendo el servicio de salvavidas”, expone Olivares.

Durante los 21 días que llevan laborando sin contrato, han realizado rescates de más de cincuenta personas en las playas de la ciudad. “Si nosotros no estuviéramos trabajando voluntariamente, a pesar de no tener contrato ni salarios, el Distrito tuviera más de cincuenta demandas por más de cincuenta personas que hubieran fallecido”, concluye Olivares.

