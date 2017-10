Armada aclara que Colegio Naval de Cartagena no incumple requisitos

Con relación a la nota publicada en algunos medios de comunicación donde se hablaba del inminente cierre de noventa colegios en la ciudad de Cartagena, se pronunció la Armada Nacional, ante el señalamiento al Colegio Naval de Manzanillo de supuestamente “operar sin los requisitos exigidos por la ley”.

La Armada Nacional indicó que se estableció comunicación con la Secretaría de Educación Distrital, para pedirle rectificación sobre la información brindada a ese medio de comunicación, teniendo en cuenta que el colegio Naval cumple con los requisitos de ley para funcionar.

Según la Armada, la Secretaría de Educación Distrital respondió con la Resolución No. 7446 del 18 de octubre de 2017, donde textualmente dice que “mediante Resolución No. 0419 del 21 de diciembre de 2001 expedida por la Secretaría de Educación Distrital se concedió reconocimiento Oficial a los estudios de nivel de educación preescolar y básica ciclo primaria al establecimiento educativo Colegio Naval de Manzanillo…”.

…“Que en la Resolución No. 0419 del 21 de diciembre de 2001, se transcribió de forma errónea la naturaleza del establecimiento educativo Colegio Naval de Manzanillo, en vez de transcribir que la institución es de naturaleza Oficial, se escribió de forma errónea No Oficial, sin tener en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional, emitió la resolución No. 06500 del 03 de agosto del año 1994, la cual versa que “los planteles de educación preescolar, básica y media que dependan de las Fuerza Militares y de la Policía Nacional, se consideran planteles de educación Oficial de Régimen Especial”.”

Según la Armada, esta Resolución deja claro que el Colegio Naval de Manzanillo cumple con la normatividad vigente para operar y que fue un error de transcripción lo que lo incluyó en el listado de los colegios que cerrarán por incumplimiento a los requisitos.

Comentarios