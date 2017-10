Concejo pide cerrar playas de Cartagena, ante falta de contrato de salvavidas

La argumentación de los concejales es que, ante la audiencia de contratos, no hay un equipo humano idóneo para salvaguardar la vida de los bañistas. Por esto, pidieron al alcalde (e) que se cierren las playas y zonas de balnearios, hasta que esté listo el convenio.

Los salvavidas que vienen desarrollando este oficio hace muchos años en la ciudad no tienen contrato, y están prestando el servicio de manera voluntaria, advirtiendo esto un riesgo para ellos, y para el Distrito.

“Los más de 50 salvavidas de la ciudad siempre han trabajado bajo condiciones precarias, y que a pesar de ello, han realizado una excelente labor en pro de cuidar a los bañistas locales y extranjeros. No sería justo contratar a otras personas para reemplazarlos, sino que se les debe tener en cuenta para que no queden desempleados”, expresó el concejal liberal Erich Piña.

“Estamos alertando al Alcalde, al Comandante de Bomberos, al Director de Distriseguridad porque esta situación hoy puede acarrearles muchas demandas al Distrito. Me di a la tarea como concejal de la ciudad el año pasado, y como bancada del Partido Liberal propuse el Acuerdo 020 que está vigente. Fue sancionado por el Alcalde en noviembre del año pasado, el cual ya reglamenta y da todo el término legal para que estos cuerpos de salvavidas no estén sufriendo diariamente con la falta de contrato laboral porque esta situación hoy no les da las garantías a ellos y como ciudad vitrina, como ciudad histórica, como ciudad turística, hoy a los cuerpos de salvavidas de Cartagena no les están brindando las garantías”, sostuvo el cabildante.

Por su parte, el concejal, Rafael Meza Pérez instó al Director de Distriseguridad a contemplar, no solo la posibilidad de darles prioridad a los salvavidas antiguos, sino también de evaluar si los integrantes de la Defensa Civil que prestarían el servicio de salvamento, son realmente idóneos para desarrollar este oficio. “Me gustaría saber más detalles del convenio que se va a realizar con la Defensa Civil. Por ejemplo, ¿cuántas personas están contempladas?, ¿En cabeza de quién quedará el convenio?, ¿Cuál es el valor del convenio?, etc”, añadió.

De igual forma, el cabildante Edgar Mendoza Saleme presentó una constancia mediante la cual se aclara que el Concejo no se hace responsable en caso de que les suceda algo mientras trabajan sin contrato.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Joel Barrios, tuvo la oportunidad de intervenir para explicar que desde el 3 de octubre, día en el que se les acabó el contrato, los salvavidas están laborando en las playas de forma voluntaria.

Gaspar Cabeza, vocero de los salvavidas, manifestó que desde el año 2012 ellos prestan su servicio vinculados al convenio de asociación entre Distriseguridad y la Corporación para la Prevención, Seguridad, y Salvamento Marino “Corpresermar”; pero que mediante el Decreto 092 de 2017, se excluye la técnica de salvamento marino para la realización de convenios de asociación, situación que los ha afectado. “Distriseguridad tuvo todo el tiempo para hacer una licitación pública pero no lo hizo”, indicó.

