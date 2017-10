Así quedaron las tarifas de taxi en Bogotá

Este viernes la Alcaldía de Bogotá firmó el decreto que establece varios cambios en el servicio de taxi en la capital del país, como lo había anticipado Caracol Radio.

La norma establece principalmente el reemplazo de taxímetros por plataformas tecnológicas y un incremento en las tarifas que solo podrán cobrar los conductores que cuenten con las aplicaciones autorizadas por el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

¿Desaparecen los taxímetros en Bogotá?

Sí. Con la entrada en vigencia del decreto, todos los conductores de taxi en la capital del país deberán reemplazar los taxímetros por plataformas tecnológicas.

¿Cuándo comienza a regir la medida?

A partir de este viernes 20 de octubre las empresas de taxi podrán solicitar la habilitación de las aplicaciones ante la Secretaría de Movilidad.

Una vez la Secretaría de Movilidad habilite las plataformas, los conductores podrán prestar el servicio a través de las mismas y cobrar las nuevas tarifas.

¿Cuál es el plazo para que los taxistas reemplacen taxímetros por aplicaciones?

El 28 de febrero vence el plazo para que todos los taxistas reemplacen los taxímetros por las plataformas tecnológicas autorizadas por el Distrito.

¿Los taxistas que tengan taxímetro podrán cobrar las nuevas tarifas?

No. El incremento en las tarifas solo está autorizado para los conductores que hayan reemplazado sus taxímetros por las plataformas tecnológicas autorizadas.

¿Qué pasa con los taxistas que sigan prestando el servicio con taxímetro?

A partir del primero de marzo los taxistas que presten el servicio de transporte con taxímetros y no con plataformas tecnológicas podrán ser inmovilizados por la Policía de Tránsito y Transporte al ser considerado como un servicio ilegal de acuerdo con la normatividad de la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué deberá tener el taxista para poder prestar el servicio?

Todos los taxistas, sin excepción, deberán contar con dos dispositivos móviles en su vehículo. Uno que será para uso del conductor y otro para el usuario. Los dos deberán estar conectados a la plataforma tecnológica.

¿Para qué servirá la plataforma tecnológica?

La aplicación habilitada por la Secretaría de Movilidad prestará los siguientes servicios y contará con esta información:

1. Información del conductor del taxi

2. Origen de la carrera

3. Ruta

4. Destino

5. Valor del servicio que será calculado automáticamente por la aplicación.

¿Qué pasa si el usuario de taxi no tiene un teléfono inteligente o no cuenta con plan de datos?

Si el usuario no cuenta con la plataforma en su teléfono celular podrá conocer todos los datos de su carrera en el dispositivo habilitado por el taxi que le preste el servicio.

¿Se podrá seguir tomando el servicio de taxi en la calle?

Sí. Una vez los usuarios se suban al taxi podrán ingresar la información de su carrera en el dispositivo habilitado en el taxi y hasta el final de su trayecto.

¿El valor de la carrera podrá cambiar durante el recorrido?

No. Una vez la aplicación calcule el valor de la carrera, el usuario decidirá si acepta o no dicho costo. Una vez el ciudadano lo acepte, este no podrá cambiar durante el recorrido, incluso si hay congestión vehicular en el trayecto.

¿Cómo se puede verificar que el costo de la carrera es correcto y no tiene alteración?

Los usuarios del servicio de taxi podrán confirmar, en tiempo real, el valor de la carrera que les cobra el conductor a través de la aplicación SIMUR de la Secretaría de Movilidad y a través de un código QR que encontrarán en el dispositivo móvil del taxi que utilicen.

¿Qué pasará con el cobro de los recargos establecidos para el servicio de taxi?

La plataforma tecnológica deberá calcular el valor de la tarifa incluyendo los recargos que apliquen para cada carrera (recargo al aeropuerto, nocturno, puerta a puerta, etc.)

¿Qué pasa si se modifica el trayecto o el lugar de destino?

Si el usuario decide cambiar el lugar de destino la plataforma tecnológica volverá a calcular de manera automática el valor de la carrera.

Mientras, si el usuario mantiene el lugar de destino pero le pide al taxista que tome otra ruta distinta a la sugerida por la aplicación, el valor de la carrera no podrá modificarse.

