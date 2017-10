En Córdoba Quindío la consulta popular contra la mega minería se hará con o sin apoyo

Luego del anuncio del gobierno nacional con respecto a que no seguirá financiando más consultas popular, el alcalde del municipio de Córdoba en el Quindío Guillermo Andrés Valencia dijo que aunque la registraduría ya aprobó la realización del proceso, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de notificación, sin embargo y en caso de no contar con ningún apoyo, la consulta de igual manera se hará, pues es un compromiso con el agua y por la defensa de la vida.

“Yo como alcalde y ciudadano tengo un deber ciudadano y por eso estoy dispuesto a gestionar los recursos para hacer la consulta, porque aquí estamos hablando del futuro de las nuevas generaciones y del agua que es vida”, señaló el alcalde Guillermo Valencia.

En Córdoba Quindío se han incrementado las tareas pedagógicas para que la ciudadanía por qué y para qué es que van a votar el 3 de diciembre.

