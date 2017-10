Despido de pilotos de Acdac es arbitrario: CGT

Y es que de acuerdo con el líder sindical es más que intimidatorio despedir a los pilotos que participan de la protesta que completa algo más de un mes mientras está vigente un conflicto colectivo, lo que se configura además en violación de la ley, toda vez que la negociación no ha culminado y por ende los pilotos cuentan con fuero especial.

“Ellos tienen un fuero circunstancial por no haberse terminado la negociación y consecuencialmente no podían haberse despedido. Le radicamos una carta al presidente de la república ofreciendo nuestra intermediación y no hemos recibido ninguna respuesta”, dijo el presidente de la Confederación General del Trabajo Julio Roberto Gómez.

El líder sindical dijo que lo único que se busca es la resolución de este conflicto, por el bien de los pilotos y de la movilidad área del país.

