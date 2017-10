Aunque hay retiro masivo de usuarios de Medimás en Boyacá, las quejas contra la EPS disminuyeron

Contrario a lo que viven varias regiones del país con el que han llamado “calvario” de Medimás EPS, en Boyacá avanzan, aunque a paso lento, las mejoras en el algunos servicios.

Aunque más de 51.019 personas de Boyacá desertaron de Medimás, en su mayoría por las dificultades en la prestación del servicio, y pese a que todavía miles de usuarios actuales de la promotora de salud reportan vivir un viacrucis por los mismos problemas, las autoridades de salud aseguran que van disminuyendo las quejas contra la EPS.

“Una gran parte de los afiliados le han apodado a la EPS: ‘MediMenos’, debido a que sobre todo los pacientes con enfermedades como el lupus, pacientes con necesidad de cirugías urgentes y demás patologías especiales, son los que todavía soportan las barreras del modelo de salud, y los rezagos del cambio entre Cafesalud y Medimás”, dijo en Caracol Radio Carlos Cruz, veedor de salud de Tunja.

Mientras varios usuarios alegan que continúan las inconvenientes para obtener a tiempo sus medicamentos y autorizaciones para cirugías, sobre todo los pacientes con enfermedades como el cáncer y otras patologías especiales, el secretario de salud Germán Pertúz mencionó que aunque en una pequeña proporción, empieza a disminuir el número de quejas en la región.

“Las quejas si se han reducido, aunque sea en un índice tal vez muy pequeño -que estableceremos más adelante con estadísticas, debido a que sólo van dos meses de operación-, pero sí hemos observado que esos reclamos a la EPS van disminuyendo. La secretaría de salud ha estado en constante comunicación con los directivos de Medimás, y seguimos siendo garantes de que se respeten los derechos de salud de las personas”, mencionó Pertúz en Caracol Radio.

Las palabras de Pertúz las corroboran varios usuarios quienes indican que aunque lentamente, Medimás ha estado mejorando por lo menos en la asignación de citas para medicina general y en promover filas menos largas y más ágiles.

“Ya ha mejorado en algo, ya no están tan congestionadas las instalaciones; sí hay turno pero ya no está tan saturado como al principio cuando estábamos viendo el cambio entre Cafesalud y Medimás. Igual esperamos que el trato sío sea mejorado, que los funcionarios presten una cara más amable, y que refuerce mucho más todos los procesos para que nos faciliten a nosotros consultar por nuestra salud”, señaló Pilar Amézquita una de las afiliadas abordada en una de las farmacias de la EPS.

Otra usuaria indicó que “mi médico general me solicitó varios exámenes, y esta vez fue más rápido tanto la autorización como la realización del mismo. Las citas las han otorgado sin tanta demora como antes, y lo que si de pronto no nos gusta, es que no se centralice en una sola oficina varias tareas administrativas. Entonces, muchas personas tienen que ir casi que de norte a sur de acuerdo a su trámite de salud; ya se está viendo algo de mejora, pero sin embargo puede ser mejor”, mencionó Rosaura López, afiliada.

Los secretarios de salud del país se reunirán para evaluar a Medimás EPS

A propósito de la evaluación de Medimás en cada una de las regiones, este viernes se adelantará una mesa nacional de secretarios de salud en Bogotá, en donde se va a tratar todo lo concerniente a las fallas que persisten, los cambios logrados, y las necesidades de la EPS, de los usuarios y de los entes territoriales para superar las dificultades en salud presentadas a partir del servicio de la promotora.

“En Boyacá llevamos en general un reporte positivo en cuanto al avance en la conformación de la red, y una disminución de las quejas. Sin embargo hay algunos puntos importantes para dejar en revisión, y escucharemos todo lo que pasa en el resto del país para tener un panorama más amplio y establecer soluciones para todos los usuarios que hacen parte de la EPS que tiene más afiliados en el país”, indicó el secretario de Salud.

Medimás en Boyacá explica a sus usuarios

Por su parte la gerente de Medimás EPS en Boyacá, Alba Azucena Fonseca, le dio una explicación a los afiliados, y presentó excusas por las dificultades presentadas.

Señaló en Caracol Radio que junto con autoridades de salud han establecido tareas de cumplimiento para mejorar los servicios de salud: “estamos atendiendo sin negar el servicio en varias IPS como: corporación Mi IPS, en la clínica ESIMED, en Bioimagen, en la clínica Medilaser, Optisalud, y demás instituciones de la red prestadora de salud, y no estamos restringiendo ningún servicio o autorización ni en Tunja Duitama, Sogamoso o Chiquinquirá”.

Agregó que “están abiertas las Unidades de Confianza UEPAS, donde el usuario puede dirigirse y lo atenderán sin problema, los estarán guiando para que las dudas sean resueltas en cada trámite de salud. Allí encontrarán toma de muestras, despensa de medicamentos, está el medico familiarista, el médico general, odontólogos, higienistas ,enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y demás.

Dijo que “en las UEPAS grandes, como en Sogamoso, se encuentra tambien al ginecólogo, al pediatra y al internista, sin necesidad de algún tipo de autorización para consultar con estos especialistas, estamos trabajando en fortalecer estos servicios integrales para que haya una atención más integral para nuestros afiliados”.

Concluyó que “estamos tratando de colaborarle al usuario en lo que más se pueda y tratando de saldar y solucionar lo que tenemos pendiente todavía. Tambien estamos buscando dar respuesta en el menor tiempo posible a las dificultades particulares de los pacientes, así que si nos consultan, buscaremos las soluciones posibles”.

La secretaria de salud asegura que continuará vigilando que no se vulneren los derechos de los usuarios.

