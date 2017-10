Nada que despega Medimás en Neiva

A 511 se elevó el número de tutelas instauradas contra Medimás en el Huila por la falta de red de contratación con algunas IPS y hospitales del departamento, poniendo en riesgo la prestación del servicio a miles de usuarios, la entrega de medicamentos, y citas de atención prioritaria.

En el caso de Neiva, donde existe el mayor número de afiliados de Medimás, según advirtió la Personera municipal Heidy Lorena Sánchez, está EPS no está entregando en su totalidad los medicamentos formulados a los pacientes, especialmente a los que padecen enfermedades crónicas como la epilepsia, cáncer, entre otras patologías.

“Para este año, alrededor de 601 un casos referente al tema de la prestación de la salud, por no autorización de procedimientos y 442 por no autorización de medicamentos. Esto no involucra a la EPS Medimás sino a las demás EPS”, añadió, Sánchez.

Así mismo, los usuarios de varios municipios pertenecientes a esta EPS tienen que trasladarse hasta la ciudad de Neiva para atención de citas médicas prioritarias, causando largas filas y demoras en la prestación del servicio.

