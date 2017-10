“La Carrera Séptima no puede estar supeditada a la coyuntura electoral del país”: IDU

Con el fin de desvirtuar los supuestos argumentos políticos que se han creado frente al proyecto de la Carrera Séptima, Yaneth Mantilla, Directora del Instituto de Desarrollo Urbano, pide a los ciudadanos reflexionar sobre los beneficios que esta obra le traerá a los millones de habitantes que viven, estudian, trabajan y circulan por el principal corredor vial del país.

“El proyecto de la Carrera Séptima no puede estar supeditado a la coyuntura electoral del país. Caer en esta situación es peligroso para la ciudad, y no permite hacer las obras que se han necesitado por años. La administración de Enrique Peñalosa asumió la responsabilidad de recuperar la carrera Séptima y conectarla con el sistema TransMilenio”.

Así mismo, con los siguientes argumentos trata de desmentir los mitos que se han creado en las últimas semanas alrededor del proyecto:

1. TransMilenio generará un problema de salud pública por las emisiones de gases: Cuando TransMilenio entre en operación el número de buses que circulan por la Carrera Séptima se reducirá en un 80%. Dentro de poco, solo circularán 140 buses de TransMilenio con tecnología limpia y amigable con el medio ambiente. Menos buses, menos contaminación.

2. El TransMilenio no cabe en la Séptima: El corredor de la Séptima no es homogéneo. No obstante el diseño permitirá contar con 21 estaciones ubicadas estratégicamente que garantizarán el espacio para los peatones, mínimo dos carriles por sentido para el tráfico mixto y un carril exclusivo para TransMilenio en ambos sentidos. A la altura de las estaciones los buses de TransMilenio contarán con un carril adicional de sobrepaso. Entre las calles 100 y 200 no solo cabe sino que además tendrá una CicloRuta de 11 kilómetros.

3. Se destruirá el patrimonio y arrasarán con los predios del corredor: Según Catastro Distrital hay un total de 26.675 predios en ambos costados del corredor. Para el proyecto sólo se necesitará la adquisición de 300 predios, esto equivale al 1,08% de todos los predios del corredor.

4. Se acaba la Ciclovía de los domingos y festivos: Esto no es cierto. La Ciclovía se adaptará al corredor como ha ocurrido en otras vías de la ciudad que cuentan con troncal de TransMilenio, como la calle 26.

5. Con TransMilenio la Séptima será un nueva “Caracas”: La renovación del corredor contará nuevos diseños de estaciones transparentes, con mejor ventilación, puertas anticolados, taquillas externas (para evitar aglomeraciones), plazoletas y desniveles que permitirán aprovechar el espacio público. Las lecciones aprendidas al construir troncales como las de la 26 y la N.Q.S. han permitido mejorar urbanísticamente la ciudad.

6. Es mejor dejar la carrera Séptima como esta hoy: En los últimos 20 años no se ha hecho ninguna intervención representativa. La Séptima hoy cuenta con andenes dañados, vías deterioradas, desorden en el transporte público y particular, espacios poco amigables y poca iluminación, entre otras. El corredor necesita una renovación urgente y es el momento de hacerla.

7. El costo de la obra se duplicará: La obra total costará 2.4 billones de pesos incluyendo predios.

