Empleados de sindicato del hospital San Juan de Dios de Armenia piden salario digno

Empleados públicos del hospital San Juan de Dios de Armenia piden que se haga efectivo el pliego de peticiones sobre el aumento de su salario.

Desde el año 2016 los trabajadores del hospital esperan que se les aumente dos puntos de salario por encima de lo que el gobierno decreta para los empleados públicos esto quedó pactado en la resolución 0550, Ruby Burgos presidenta del sindicato de trabajadores dice que el aumento salarial se reclama por respetar el trabajo de los empleados de la salud.

Caracol Radio le preguntó al gerente del hospital Jaime Gallego sobre este caso el cual responde que la entidad no se presupuestó éste año para esta deuda que se le tiene a empleados y la única forma para poder cumplirles es por medio de un juez y que este obligue a la entidad a pagarles, desde que no pase éste caso por manos del juez, no se les aprobará el pliego de peticiones.

Los empleados siguen a la espera de que se haga cumplir dicha resolución ya que este pliego de peticiones ya lo tienen las autoridades legales.

