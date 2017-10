“Está grave, es el peor servicio”: usuarios de Medimás en Valledupar

Los usuarios de la EPS Medimás en Valledupar afirman que la atención es mala, y el panorama se ve muy oscuro, sin soluciones.

Los pacientes se quejan de que no hay remisión a especialistas, y mucha demora en las citas, en los procedimientos y en la entrega de los medicamentos.

Igualmente aseguran que el traslado a otras ciudades es un dolor de cabeza, y que siguen reteniendo a afiliados que quieren salirse de la entidad.

Una paciente con cáncer de mama dice que Medimás no quiere hacer las remisiones a los especialistas, mientras otra afirma que le están haciendo el paseo de la muerte con tantas citas aplazadas.

“Yo soy usuaria desde que esto era Saludcoop, pero ahora el peor servicio que hemos tenido es este Medimás, llevo dos años tratando de conseguir una cirugía para un hijo; hace un mes me dieron la orden para Barranquilla, llamamos allá pero no hay especialista de ortopedia”, relata una afiliada.

“Tengo ocho meses de estar atrás de una radiografía magnética y todavía no hay contrato”, denuncia otra cotizante.

“Está grave Medimás, le mandan una cita a uno para Barranquilla y esos teléfonos ya ni los contestan, y si acaso dan una cita es para dentro de dos meses y de aquí a allá el paciente se muere”, afirma angustiado un paciente.

Sobre esta situación, el secretario de Salud Departamental, Nicolás Mohrez Muvdi, expresó que se ha evidenciado que Medimás “no demuestra tener los contratos debidamente legalizados para garantizar la prestación del servicio en salud, en ningún de complejidad, ni públicos ni privados’’.

Visitas realizadas a la Eps muestra que el mal servicio afecta no solo a pacientes con enfermedades crónicas, también a algunos con problemas mentales, así como la red de hospitalización, pacientes con asistencia domiciliaria, a quienes deben garantizarle el servicio, pero hoy no lo están haciendo.

Para el presidente de la Asociación de Usuarios Medimás del Cesar, Cristóbal Hurtado, “está grave la cosa, ya lo llamamos ‘Medimenos’, porque veníamos con una continuidad en los pacientes de cáncer y se ha violado ese conducto. Teníamos un servicio de laboratorio y lo cambiaron, radiología también, los medicamentos altos costos que no disfrutamos en Valledupar están en Santa Marta, desde allá los envían pero no se sabe cuándo y llegan incompletos. La preocupación es que no existe el servicio de especialidades completo, todavía el portafolio del servicio no está legalmente constituido”.

Es tal la situación, que usuarios de Medimás han protestado en diferentes ocasiones frente a sus instalaciones en la transversal 18#20-46 para exigir un mejor servicio.

Comentarios