Usuarios de Medimás en Sucre inconformes con atención

Desde que Medimás se hizo Cargo de la Eps Café Salud, el primero de agosto, en la delegación de la Súper Intendencia de Salud, que funciona en la Casa del Consumidor de Sincelejo, ha recibido 69 quejas de usuarios inconformes con la atención.

De acuerdo con la coordinadora de la Casa del Consumidor, Laura Severiche, de las quejas recibidas 17 corresponden a riesgo de vida por enfermedades terminales.

“Un 30 por ciento de estas es por la no entrega de medicamentos de alto costo y el resto a no asignación de citas con especialistas de alto costo” explicó la funcionaria.

Además, según Severiche, han sido presentadas por los usuarios de Medimás 44 quejas regulares por la no entrega de medicamentos o por la no entrega de citas con especialistas y falta de oportunidad en la programación de cirugías.

La Casa del Consumidor de Sincelejo, donde funciona una sucursal de la Súper Intendencia de Salud, ha prestado ocho asesorías a usuarios de Medimás sobre trámites para cambio de Eps solicitadas por ellos.

Sin embargo , según La Casa del Consumidor, las quejas que ahora recibe la Súper Salud por la atención de la Eps Medimás comparada con las que recibían cuando el servicio lo prestaba Café Salud Han disminuido .

La Secretaría de Salud de Sucre, aunque sin entregar estadísticas, también se ha expresado en el mismo sentido.

Fredy Martínez usuario de Medimás, expresó a Caracol Radio , que las cosas han mejorado las últimas semanas .

“ En tres días después de que me vio el médico y me remitió al oftalmólogo logré que me autorizaran una cirugía por terigión” expresó.

Otra usuaria que habló solicitando omisión de su nombre dijo que los médicos formulan las drogas menos costosas.

“No salen de acetaminofén, ibuprofeno y si hay dolor fuerte diclofenaco” expresó.

La Eps Medimás cuenta con 44.000 usuarios en el departamento de Sucre.

Sobre las quejas en la gerencia territorial no hay personas autorizadas para dar declaraciones a los medios.

Comentarios