Se trata de una auditoría, no una investigación: Fernando Muñoz

El alcalde Fernando Muñoz respondió ante los hallazgos de la contraloría del municipio de Dosquebradas, el alcalde asegura que esto apenas son hallazgos tras una auditoría, que será la procuraduría quien revele si hubo mala fe en las actuaciones, pero que todos los recursos destinados para esta población han sido invertidos en su bienestar.



El alcalde Fernando Muñoz reconoció que en algunos procesos no se ha tenido el cuidado necesario para registrar los procedimientos, pero que no significa que no se hayan ejecutado los contratos.

