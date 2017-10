Medimás todavía no firma contratos con la red hospitalaria de Risaralda

Y es que según los pacientes de esta EPS en Risaralda, pese a los supuestos planes de contingencia que se tomaron para evitar las enormes filas y las demoras para realizar los trámites de autorizaciones, las congestiones siguen siendo las mismas, entre cinco y seis horas tardan los ciudadanos en solicitar documentos para recibir atención médica.

"En este momento los usuarios vemos que la EPS está enredada para atender a todos los usuarios que pasamos de Cafesalud, una señora por ejemplo lleva un mes tratando de obtener una cita con especialista para un tratamiento que necesita su hijo en las encías y no ha sido posible que Medimás cumpla con la atención". Precisó uno de los usuarios que realiza una enorme fila para ser atendido en la sede administrativa.

De otro lado el gran problema que se presenta con Medimás, es la falta de cumplimiento en los acuerdos alcanzados con los gerentes de los hospitales de Risaralda, para firmar los contratos que permitan atender de manera prioritaria los pacientes y garantizar el pago, acuerdos que todavía no se cumplen como lo informa Olga Lucía Hoyos secretaria de Salud de Risaralda.

"Hicimos unas mesa de trabajo con Medimás y los gerentes de los Hospitales pero lastimosamente el trabajo no se ha culminado, ya que las minutas no las mandaron acorde como las habíamos pactado y por eso no se han firmado los convenios, lo que genera una gran preocupación para la prestación del servicio". Precisó.

Por su parte las directivas de la EPS Medimás en el eje cafetero, poco se pronuncian y aseguran que están adelantando los trámites necesarios para firmar cuanto antes los contratos con la red hospitalaria.

Comentarios