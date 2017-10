Crisis de Medimás en Medellín se agrava por cierre de clínicas

La situación de la EPS Medimás en Medellín se ha tornado más crítica en la clínica de la sede de la 80 y en la Avenida 33, en el occidente de la ciudad.

En un recorrido, Caracol Radio pudo confirmar que las clínicas y sus alrededores se encuentran en soledad absoluta. Los servicios siguen sin prestarse a los afiliados, las puertas de acceso siguen selladas, no hay pacientes, no hay filas, no hay atención.

Los pacientes han sido trasladados a diferentes clínicas de esta ciudad, con lo cual atienden a los pacientes de la UCI, que son los únicos que reciben esos servicios.

Los usuarios de diversos servicios tienen diversas versiones y experiencias sobre lo que ocurre en esos lugares, pues algunos dicen que sí hay medicamentos y las citas con especialistas, pero para los demás afiliados la situación es compleja, crítica, por la falta de atención o los problemas de congestiones en los hospitales y clínicas en Medellín.

“La primera entrega de medicamentos fue súper mal, pero en este momento va para la segunda entrega de medicamentos y está bien. Las urgencias cuando no le entregan los medicamentos, son muy malas. Mi mamá se tenía que hacer hospitalizar para que le entreguen los medicamentos y duro así cinco días sin tomar medicamento”, reconoce una de las pacientes a través de Caracol Radio Medellín.

“Me fue muy bien, no tuve que esperar mucho tiempo, vine por dos medicamentos, hoy me entregaron uno el otro me lo entregan en ocho días”, admite otro de los consultados en los sitios de atención médica.

Pero hay quienes consideran que reciben pésimos servicios: “Súper mala la atención, ya he venido, con esta, la segunda vez, me dicen que no la hay, que hay que solicitarla a Bogotá, que tengo que venir la otra semana, terrible”.

Y otro usuario agrega: “Hasta el momento está muy mal con Medimás, porque en un año solo he recibido una sola entrega de medicamento y son medicamentos de alto costo. Además, tengo una espirometría desde el año pasado y cada rato tengo que venir a renovar la orden, porque si no se vence”.-

En los pasillos de la clínica solo se encuentran los médicos, enfermeros y guardas de seguridad, porque a todas las personas que se acercan por información de medicamentos las remiten a Almacentro, donde se están entregando los medicamentos en EPSIFARMA.

