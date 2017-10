Hacinamiento carcelario no permite ejecutar órdenes de captura en La Ceja

(La congestión en la cárcel tiene represada diez órdenes de captura por delitos sexuales contra menores de edad.)

En el municipio de La Ceja, la congestión y el hacinamiento carcelario tiene preocupados a las autoridades, quienes examinaron la situación en un consejo de seguridad debido a que las autoridades tienen en la actualidad diez órdenes de captura por delitos sexuales contra menores de edad, que no han podido hacerse efectivas.

El alcalde de La Ceja, Elkin Ospina Ospina, advirtió que si esas condiciones siguen como hasta hoy no renovará el contrato con la institución carcelaria y con el Inpec.

“El hacinamiento en nuestra cárcel en vez de bajar aumenta. Tenemos dificultades en nuestros comandos de policía. Es increíble que tengamos en la Ceja 10 abusadores de menores, personas que están listas para capturarlas por delitos sexuales y que nosotros no podemos capturarlas porque no tenemos donde llevarlos, eso no puede pasar en Colombia. Si el INPEC no puede administrar la cárcel y darnos garantías, queremos que nos entreguen la cárcel para tomar decisiones frente a ella. Haciendo el promedio, tendríamos de 30 a 35 capturados al año y no todos los condenados que tiene el INPEC”, describió el gobernante de La Ceja, en el oriente de Antioquia.

Añadió: “Nosotros queremos tranquilidad en la institución penitenciaria y que las personas que sean capturadas acá en el municipio tengan unas condiciones dignas, y no así como pasa ahora que el INPEC llena la cárcel con personas de todo el país.”

La próxima semana delegados de la Alcaldía cejeña buscarán en Bogotá, nuevos acuerdos para mejorar o resolver los inconvenientes o de lo contrario La Ceja suspenderían el comodato con el INPEC.

Comentarios