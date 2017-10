Muere interno que había sido trasladado de la URI de Medellín a Tolima

Wilder Alberto Osorio Ciro, un detenido que fue trasladado desde una de las URI de Medellín, el pasado 11 de octubre del año en curso, falleció en el hospital San Rafael de El Espinal, Tolima.

Según la denuncia de sus familiares y de defensores de derechos humanos, fue al único interno que, por cuestiones de salud, le permitieron que se quedará en la cárcel de mediana seguridad de El Espinal, Tolima, el pasado 11 de octubre.

Al parecer, el detenido tenía una bacteria en la cabeza, que pudo haber adquirido por consumo de carne de cerdo cruda, un motivo por el que habría llegado enfermo desde Medellín a ese centro penitenciario.

“Cosas como estas son el resultado de la difícil crisis carcelaria que se está viviendo en las diferentes cárceles del país y estaciones de policía en especial en la ciudad de Medellín. Pero también es el resultado de la falta de un adecuado, justo y digno tratamiento penitenciario que dignifique y respete los derechos humanos de la población privada de la libertad en Antioquia y en todo el país”, afirmó Jorge Carmona, defensor de DDHH de la población privada de la libertad en Antioquia.

Este preso estuvo hospitalizado desde el día 11 de octubre hasta el día 17 de octubre del año en curso, cuando falleció en horas de la mañana, sin ser dado de alta por parte del hospital y el Inpec.

El interno no estaba entre la planta de los internos que tiene a su cargo el INPEC en ese centro penitenciario y Carcelario del Espinal Tolima.

El defensor denuncia que en Medellín no se están recibiendo personas por el hacinamiento que hay en las cárceles, que no hay espacio para tener internos, que hay más 850 personas que están distribuidas en estaciones de policía. En la cárcel de Pedregal no están recibiendo, en Bellavista están esperando que se desocupen el patio 2 y el patio y que el centro carcelario de Itagüí está entre las 3 primeras cárceles más hacinadas del país.

