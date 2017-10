Medimás vive irrespetando a los afiliados en Cartagena: usuarios

Los 52.000 usuarios de la EPS Medimás en Cartagena siguen viendo cómo pasan los días y no hay respuesta a problemas tan básicos como la asignación de citas y la entrega de medicinas. Como si fuera poco, hay molestias también por la atención oncológica y la remisión a especialistas.

Mariela Sánchez, presidente de la liga de usuarios, dijo a Caracol Radio que "seguimos esperando respuestas y soluciones a estos problemas tan básicos. En el fondo no es que quisiera que se fuera Medimás porque creo que el caos sería mayor para los afiliados".

Ese caos, parece no tener fin en las oficinas, en donde los usuarios piden a gritos soluciones a sus problemas. "Tengo a mi mamá con cáncer, cada que les da la gana me dan una cita y el oncólogo repite el mismo procedimiento, y se estanca uno porque los exámenes qiue hay que hacer no están disponibles en Cartagena para ellos porque no tienen contrato",dijo Elena Villa, afiliada a Caracol Radio.

