"Medimás nos tiene de aquí para allá y de allá para acá": usuarios

Los usuarios que necesitan autorizaciones y citas con especialistas llegan desde las primeras horas de la mañana a la sede de Medimás, al norte de Barranquilla. Aunque no se registran filas, las personas son atendidas y a muchas se les da la autorización para lo que requieren pero posteriormente son canceladas o no son acatadas por las clínicas e IPS argumentando falta de convenio o morosidad por parte de la EPS.

Una de las pocas personas que se encontraba allí es Luis Alberto Terán, quien tiene a su esposa enferma desde hace 15 años con mal de Parkinson, afirma que desde que entró en operación la EPS Medimás, ha tenido inconvenientes en el suministro de los medicamentos.

“Cuando vengo me dan la autorización pero me dicen que debo trasladarme hasta la sede de la 18, al sur de la ciudad, y de allá me mandan para acá. Es una gastadera de dinero con los que no cuento; debo estar pidiéndole dinero a mi hija para venir acá”, expresó Terán.

El paciente asegura que le ha tocado comprar los medicamentos en el mercado por $150.000 y que incluso debe partir las pastillas para que le duran más tiempo.

“Los médicos me dicen que eso no se puede hacer porque se pierde el efecto, pero es una práctica a la que me ha tocado recurrir por el alto precio y las demoras para que Medimás me las entreguen”, expresa el usuario.

Las autoridades en el Atlántico reciben a diario quejas contra esta EPS, por lo que recientemente la Secretaría de Salud del departamento firmó un convenio con Medimás para que el 80% de la red pública hospitalaria para que cerca de 64.000 usuarios sean atendidos.

El secretario Armando de la Hoz, afirmó que “esperamos que esta contratación no sea solo de papel, sino que sea una contratación efectiva con la remisión de pacientes y la utilización de los servicios pactados con los hospitales”.

