Constructores de Armenia aseguran que incertidumbre jurídica del POT los tiene trabajando a pérdidas

Justamente el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol capítulo Quindío, el ingeniero César Augusto Mejía Urrea, propietario además de la Constructora Camu dijo que la suspensión de varios artículos del Plan de Ordenamiento Territorial, POT por no respetar, supuestamente las medidas de las rondas hídricas, es algo que se debe definir mediante un estudio concienzudo y de manera concertada, antes de entrar a suspender un sector que dinamiza la economía y que trabaja cumpliendo las normas que se han fijado, esto sin desconocer la incertidumbre que determina también la declaratoria del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad, pues según el ingeniero Mejía, no hay normas claras sobre el particular.

Escuche la entrevista completa en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio.

