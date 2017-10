Por falta de recursos, aplazan elecciones de revocatoria de mandato del alcalde de Sogamoso

De acuerdo al calendario de certamen democrático, la dirección de Gestión Electoral había programado las votaciones de revocatoria del mandato del alcalde Sandro Condía, para el próximo domingo 22 de octubre, pero por segunda vez, la fecha queda en veremos, esta vez, porque no hay dinero financiar el proceso electoral.

De acuerdo con el registrador delegado electoral Jaime Hernando Suarez Bayona, el Ministerio de Hacienda negó el presupuesto para las votaciones del Mecanismo de Participación Democrática de Revocatoria de mandato del actual alcalde del municipio de Sogamoso.

En la comunicación escrita enviada por el registrador mencionado al gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya, se solicitó al mandatario de los boyacenses que “suspendan mediante decreto la realización de las votaciones, hasta tanto no se defina a quién le corresponde la financiación de la jornada democrática considerando que la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere de esos recursos para organizar la logística del proceso electoral, bajo el entendido que en el concepto del Ministerio de Hacienda, sería el ente territorial, el mismo que profiere el decreto de convocatoria”.

En el documento que aplaza las votaciones de la revocatoria, la Registraduría explicó que “de acuerdo a lo establecido en la ley y sus protocolos, los recursos para desarrollar los diferentes mecanismos de participación ciudadana, deben ser girados por parte de ministerio de hacienda y crédito público (…) por lo cual se hizo el requerimiento, obtenido una respuesta negativa por parte del Director General del Presupuesto Público Nacional donde señala una posición en la cual en razón a la territorialidad, los Mecanismos de Participación Ciudadana deben ser financiados por las alcaldías y gobernaciones respectivas”.

Bajo esas condiciones, sería la gobernación de Boyacá la que tendría que asegurar y destinar los recursos para que se realicen las votaciones pertinentes.

Así las cosas, el gobernador Amaya tendrá que expedir pronto el decreto de suspensión o aplazamiento de dichas elecciones, y cuando se aseguren los recursos para el evento democrático, tendrán que fijarse las nuevas fechas de las votaciones.

Esta no es la primera vez que se aplazan las elecciones de revocatoria.

En principio las votaciones se habían planeado para el 13 de agosto en la ciudad del Sol y del Acero, pero la fecha se movió para el 22 de octubre. Faltando cinco días para la cita democrática, se conoce que se programará por tercera vez el mecanismo.

Lo anterior no cayó bien a los promotores de la revocatoria. Marcela Navarrete aseguró en Caracol Radio que "el alcalde faltando días para la revocatoria puso una tutela porque no le dejaban revisar las firmas, un juez civil del circuito que no tenía competencia por ser la tutela en contra de la Registraduría le tuteló el derecho y suspendió las elecciones programadas para el 13 de agosto y el alcalde tuvo la oportunidad de revisar las firmas".

Agregó que "nosotros apelamos esa decisión y el tribunal tumbó ese fallo del juez civil pero ya había pasado el 13 de agosto por eso tocó fijar nueva fecha para el 22 de octubre. Hoy a pocos días de efectuarse las votaciones, nos dicen que no hay recursos, esto para nosotros es falta de respeto y de garantías al derecho electoral".

Por ahora sigue en espera la nueva fecha de la revocatoria y el futuro del alcalde Sandro Condía en su cargo.

