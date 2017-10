Secretaria Tic de Manizales responde sobre cuestionamientos por investigaciones en su contra

Una vez conocidos los nuevos nombres de los funcionarios que el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, nombró como remplazos de algunas secretarias e institutos descentralizados, en lo que el mandatario denominó como una oxigenación al gabinete, surgieron versiones sobre las investigaciones por delitos relacionados con corrupción, en contra de la exalcaldesa de Chinchiná (Caldas), María Magdalena Builes de Ramírez, quién fue nombrada como nueva Secretaria de las Tic.

Los señalamientos en contra de la funcionaria que se posesionó en su nuevo cargo ayer se remontan a octubre del 2016, es decir hace un año exactamente, cuando la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en su contra por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Estas investigaciones tienen que ver con su desempeño como mandataria de Chinchiná en los periodos 2008 a 2011, donde según el ente acusador habría celebrado contratos de manera ilícita.

El informe que emitió la Fiscalía dice que “el 25 de agosto de 2011, la Comisión Tercera de Bienes y Contratos del Concejo Municipal de Chinchiná inició el estudio y discusión del proyecto de acuerdo 017 de 2011, por medio del cual se autorizaría la creación de una entidad sin ánimo de lucro de carácter asociativo de derecho privado y de participación mixta, con patrimonio propio y de autonomía administrativa, conformada por personas jurídicas públicas, privadas y mixtas”.

Dicho informe continua diciendo que “en la ponencia se advirtió de algunas irregularidades haciendo salvedad que existía un convenio con la Corporación Genepro, sin haber sido autorizada esta última por el Concejo, pues el proyecto de creación apenas iniciaba su trámite. De hecho, ya existía el convenio 075 del 29 de junio de 2011, celebrado entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Chinchiná, donde se habían hecho aportes económicos por valor de $50 millones por parte de la Administración Municipal, y hasta se habían ejecutado estos recursos como hechos cumplidos, cuando apenas se daban las discusiones del proyecto en el cabildo para su aprobación o rechazo”.

“No tenemos una mayor preocupación y no nos ha quitado aún el sueño”

Sobre los cuestionamientos que han hecho algunos ciudadanos y sectores políticos la misma funcionaria respondió que no tiene mayores preocupaciones y que ya ha salido avante de de otras 20 investigaciones que tenía en su contra al finalizar su mandato en Chinchiná. Investigaciones abiertas en entes de control y persecutor.

“Todavía no he sido vencida en juicio, pero esperamos salir muy bien de ahí, tenemos la forma de salir bien. No tenemos una mayor preocupación y no nos ha quitado aún el sueño”, dijo la funcionaria.

Sobre las investigaciones indicó que son por un convenio con la Cámara de Comercio de ese municipio del cual dijo que lo hizo dentro del marco regulatorio especifico que siempre ha regido en el país y agregó que la Fiscalía no lo consideró así. Puntualizó que dicho convenio era para poder impulsar fondos de empleo en Chinchiná.

En diciembre próximo María Magdalena debe asistir a diligencias relacionadas con el proceso jurídico que camina en su contra y que avanza en las etapas preliminares al juicio oral. Ya fue imputada por los cargos indilgados por la Fiscalía y en este momento goza del beneficio de presunción de inocencia.

La funcionaria no tiene condenas en su contra ni sanciones que le impidan desarrollar sus funciones en la Secretaría Tic, ni en otro cargo público. Por el momento es una empleada de la Alcaldía de Manizales que tiene señalamientos por corrupción, que afronta un proceso penal y que es inocente hasta tanto la Fiscalía no demuestre lo contrario y un juez de la república emita una condena.

