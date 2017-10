Alcalde de Gramalote hace grave denuncia de proyecto de minidistrito de riego

La obra que ayudaría a cientos de labriegos en el municipio gramalotero y que después de varios años es una construcción sin fin se ha convertido en una odisea para sus habitantes, pero las autoridades aseguran que de culminarse solo brindaría el servicio a pocos usuarios contados con los dedos de la mano.

“No es posible que un minidistrito que arranca hace más de nueve años y que en el 2017 cuando me citan a la alcaldía me doy cuenta que eso no va para nada bueno… porque empezaron con 160 usuarios y ese día ya nos hablaban de 24, ahora si se continua con la obra según ellos mismos le brindarían servicio solo a 4 usuarios” así lo aseguró Tarcisio Celis, alcalde del municipio de Gramalote en dialogo con Caracol Radio.

Son más de 4.000 mil millones de pesos que se invirtieron en este proyecto y del que en la actualidad no se tienen frutos para la región, además cuya contratación estaría a cargo de Incoder y Corponor para aquella época a lo que el mandatario expresó “esto es una vergüenza”.

“Lo que está claro es que tenemos que ponernos serios, las obras de Gramalote deben concluirse todas, no se pueden entregar a medias y menos hacerle un deterioro al patrimonio público” Reiteró Celis.

No obstante hizo un llamado también a la empresa contratista para que le cancele la remuneración a algunos trabajadores de la obra que a pesar de haber laborado se les adeuda cerca de 100 millones de pesos.

