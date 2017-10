Alcaldía de Cartagena revisa licencia de edificio que se construye cerca a Castillo San Felipe

Dentro del Plan de Normalización Urbana emprendido por el gobierno del Alcalde (e) Sergio Londoño y la Procuraduría General de la Nación, se han desarrollado acciones específicas de revisión, investigación y control en diferentes sectores de la ciudad.



Por esta razón, una de las acciones especiales va dirigida al Proyecto VIS AQUARELA, que cuenta desde el año 2015 con una licencia de construcción expedida por el Curador #1 de la ciudad, Ronald Llamas.



Para el Gobierno Distrital sólo el trabajo articulado con todos los órganos del Estado competentes garantiza que no se violen las normas, ni se atente contra el patrimonio de todos.



“Desde la Secretaría de Planeación hacemos un llamado a todos los organismos competentes para que de forma articulada actuemos, no solo en casos como este, sino también en todas las situaciones en las que se vea afectado el urbanismo de la ciudad, que es el patrimonio de todos. Por esta razón seguimos cumpliendo el Plan de Normalización Urbanística con el acompañamiento de la Procuraduría, para que este y todos los proyectos urbanísticos se desarrollen de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente”, precisa el secretario de Planeación Irvin Pérez.



El Secretario de Planeación aclaró que “si este proyecto se desarrolla o no de acuerdo a la norma no puedo pronunciarse de fondo, teniendo en cuenta que somos segunda instancia dentro del proceso y viciaría la investigación, sin embargo, hemos venido revisando si la licencia otorgada en su momento violó o no la norma urbanística”.



El Secretario de Planeación también reiteró el llamado que ha hecho el Alcalde (E), Sergio Londoño para que la Superintendencia de Notariado y Registro defina la situación de los Curadores de nuestra ciudad.



“Precisamente el Alcalde ha sido reiterativo en cuanto al tema de los curadores y es un llamado que hacemos urgente, independiente de la legalidad de las actuaciones, no dependen de una realidad, ya es hora de que tengamos curadores en propiedad”, explicó el Secretario.



Todas las actuaciones deben llevarnos a que haya certidumbre jurídica en la ciudad de Cartagena, para que los constructores legales tengan las garantías suficientes para el desarrollo de sus proyectos en la ciudad.



Por último, Irvin Pérez manifestó que el Alcalde encargado se pronunciará sobre las declaraciones del Curador y del Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura en torno a esta situación, mientras nosotros continuaremos en mesa permanente de trabajo.

