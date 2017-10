Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, miércoles 18 de octubre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

13 heridos es el saldo que dejó el accidente de tránsito que se presentó ayer en la mañana en la vía La Línea en el sector Quindío, donde un bus afiliado a la empresa Coomotor que tenía la ruta Florencia – Cali se volcó sobre la carretera, por fortuna los lesionados no fueron de gravedad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

35 personas capturadas dejó como saldo, operativo conjunto entre la policía, el ejército y la fiscalía en varios municipios del Quindío contra el tráfico de estupefacientes, el hurto y el homicidio, 10 establecimientos nocturnos como discotecas, casinos, bares, estanquillos fueron cerrados ya que eran utilizados para estos delitos

El director de fiscalías Dorancé Pineda resalto el trabajo conjunto en una investigación que duró más de tres meses y los allanamientos y capturadas se llevaron a cabo en los municipios de Armenia, Salento, Córdoba, La Tebaida y el corregimiento de Barragán.

Las autoridades judiciales investigan móviles y autores del homicidio de Jaime Andrés Lozano Gaviria, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un lote baldío en el barrio Luis Carlos Galán del municipio de Calarcá y que presenta un impacto con arma de fuego, la víctima había salido de la cárcel donde había pagado una condena por el delito de tráfico de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tres desalojos a invasores ha desarrollado la policía del Quindío en los barrios llanitos de Guaralá y llanitos piloto en el municipio de Calarcá en la última semana, el comandante de la policía, coronel Ricardo Suarez explicó que en los operativos ya han decomisado seis armas de fuego en el sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

76 libretas militares entregó la Octava Brigada del ejército a igual número de víctimas del conflicto armado en el Quindío, gracias al trabajo conjunto con la unidad regional de víctimas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El invierno no da tregua en el Quindío, en la zona rural de Calarcá y Córdoba se registraron afectaciones que aún se están atendiendo.

En efecto, en lo que tiene que ver con la Villa del Cacique, varios predios del corregimiento La Virginia y las veredas La Paloma, La Palma y Quebrada negra sufrieron destechamientos sin embargo varios cultivos de plátano y maíz también sufrieron las consecuencias del clima.

Algo parecido ocurrió en las veredas Guayaquil Alto, Media Cara, La Soledad y Bella Vista del municipio de Córdoba en donde por fortuna no hubo personas lesionadas.

En Pijao declararon la calamidad pública, como medida preventiva para mitigar los riesgos, por una posible avalancha.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“carta al presidente” cortometraje hecho por niños y jóvenes de circasia Quindío fueron ganadores del cine internacional comunitario realizado en Bogotá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el concejo municipal de Armenia se eligió la mesa directiva para el año 2018, el concejal del partido conservador Álvaro Jiménez Giraldo fue elegido por unanimidad como presidente de la corporación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

150 trabajadores del campo del municipio de Filandia recibirán 1800 millones de pesos en insumos técnicos como fertilizantes, kit de herramientas, plántulas y material vegetal para la conservación del distrito de conservación Barbas Bremen.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante el debate sobre la corrupción que ha gobernado a Colombia en el congreso de la república la senadora de la Alianza Verde, Claudia López presentó un informe de los departamentos donde al parecer líderes políticos aprovecharan para llegar nuevamente al poder.

En el informe aparece el departamento del Quindío, donde la senadora relaciona a la ex gobernadora, Sandra Paola Hurtado imputada por presuntos casos de corrupción en entidades como EPQ, Proviquindio, también mencionan al senador German Varón Cotrino donde su ex asesor alias Yayo sería el enlace entre el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno y Néstor Humberto Martínez.

Finalmente la senadora Claudia López menciona a Cesar Augusto Pareja Giraldo conocido como “Toto” compañero de la ex gobernadora, y presuntamente relacionado con grupos de narcotráfico, el representante Atilano Giraldo de cambio radical tío de Cesar Augusto Pareja, y Antonio Restrepo que aspiraría a la alcaldía de Armenia por Cambio Radical.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Poco a poco se empieza a normalizar la crisis de Medimás en el departamento del Quindío.

Lo dijo la defensora del pueblo en esta parte del país Piedad Correal Rubiano, quien manifestó que gracias a la intervención de esta entidad se logró la activación de la red de servicios de urgencias con la clínica del Café, lo que ha hecho que disminuya el hacinamiento en la Clínica Esimed que superaba el 260% y que así mismo se garantice la atención para los pacientes de primer nivel y con oncólogos de occidente.

Sin embargo ahora los problemas ahora se están agudizando cada vez más para los pacientes de las EPS S.O.S y Coomeva, con las que ya ni los incidentes de desacato no funcionan y por lo que inclusive se va a pedir la intervención de la defensoría nacional del pueblo y la Superintendencia de salud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un informe de la cámara de comercio de Armenia y el Quindío donde entrevistaron a 110 empresarios del turismo del departamento reveló que el 87% de las agencias de viaje están afectadas con el paro de pilotos de Acdac, en un 69% los alojamientos rurales y urbanos, sin embargo también influyo que no hubo semana de receso escolar y la situación económica del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Anato en el Eje Cafetero sostiene que el turismo emisivo se ha alterado enormemente, como consecuencia del paro de los pilotos de ACDAC.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Octava Brigada del ejército inició una investigación para determinar porque una grúa del batallón de servicios de Armenia acudió al lugar del accidente, donde un integrante del ejército chocó su carro twingo contra un poste el pasado domingo en el sector del parque los aborígenes.

El comandante de la unidad militar, Coronel Hugo Armando Sandoval dijo que el militar estaba de permiso y deberá responder ante la autoridad de tránsito, además llamó la atención por el riesgo para los ciclistas que los fines de semana recorren estas vías.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy estaremos en el barrio Gaitán Alto Armenia donde sigue la preocupación por el colapso del alcantarillado en este sector que tiene en riesgo a varias familias entre ellas la de la deportista Juliet Jiménez Palechor, espere información en la emisión de las 8 y 45 de la mañana.

Comentarios