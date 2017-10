Hubo una 'feria' de masajes y sancochos por más de $240 millones para los abuelos de Dosquebradas: Contraloría

15 hallazgos disciplinarios, 16 hallazgos fiscales y 23 hallazgos administrativos, son los que reportó la Contraloría municipal de Dosquebradas luego de analizar 64 de los contratos realizados durante el año anterior en la Secretaría de Desarrollo Social y Económico de ese municipio.

Allí se invirtieron más de 2300 millones de pesos en el marco de la política de atención a los adultos mayores y por lo menos 244 millones no pudieron ser sustentados, según lo indicó en Caracol Radio el contralor Fernan Cañas quien confirmó que las investigaciones vincularon a seis contratistas, al supervisor de los contratos y a la propia secretaria de desarrollo social.

Entre otros hallazgos, el informe detalla que se premió con un millón de pesos a la reina de los adultos mayores pero no hay soporte de la entrega del dinero, se habrían comprado 280 kits de poncho y sombrero para los abuelos, pero no hay facturas de la compra ni de la entrega, no se puede comprobar la supuesta compra de 250 kilos de perniles para hacer un sancocho para los abuelos.

Además se iniciaban contratos sin tener los requisitos completos para los mismos, ni pólizas. Hay reporte de regalos que nunca se entregaron a los abuelos, documentos de recibo de los regalos que, aseguran los abuelos, no sabían que estaban firmando.

"Incluso encontramos un caso particular en el que se contrataron masajes pero se pagaron desagregadamente, es decir, un costo por el masaje en el cuello, otro costo por el masaje en el abdomen, otro costo por el masaje en las piernas, cuando todos sabemos que eso se cobra integralmente. Además pagaron más de 100 mil pesos por cada masaje para cada abuelo", explicó Cañas.

Escuche...

Comentarios