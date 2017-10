En el olvido por el Estado se encuentran víctimas de la Operación Orión en Medellín

Hace 15 años las tropas militares y la Policía Nacional de Colombia, con apoyo de la Fuerza Aérea, desarrollaron la más grande operación urbana del país, en la comuna 13 de Medellín, para recuperar el control de la zona, invadido por integrantes de las Farc, ELN y los Comandos Armados del Pueblo -CAP.

En la llamada Operación Orión, más de 200 personas, entre civiles y uniformados, resultaron heridas, 95 fueron reportados como desaparecidos, 88 personas fueron asesinadas y 370 fueron capturadas arbitrariamente.

Y aunque pasan los años, algunas víctimas siguen culpando al Estado de la tragedia y de la pérdida de sus seres queridos.

“Olvido por el Estado ya mi hija va a cumplir 15 años de desaparecida y toda las personas que fueron desaparecidas en la operación Orión y este es el momento en el que todavía no nos han reparado, no digo reparación económicamente digo reparación social”, expresó Margarita Restrepo, víctima de la Operación Orión.

Según Restrepo, el actual senador Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República en la época, aún no les ha pedido perdón a las víctimas quienes después de 15 años desconocen el paradero de sus familiares.

“15 años de dolor, 15 años de tristeza y 15 años que no nos han dado respuesta de nuestro seres queridos… llamaba y me tildaban de guerrillera, la policía me sacaba de la casa”, argumentó Restrepo.

Ante esto, algunos movimientos sociales han querido rendirles un homenaje a las víctimas, a través de siembras de árboles, en las que buscan reflejar el olvido.

“Desde el 12 de octubre estamos en programación, hicimos un conversatorio llamado Orión Nunca Más… son 15 años también de impunidad que estamos denunciando, sin embargo esos 15 años articulado a esas rebeldías a esas luchas, a esas construcciones sociales que día a día venimos luchando” manifestó Wilmar Botina Toro integrante del movimiento Cuerpos Gramaticales.

En la actualidad, algunos familiares intentan hallar a las víctimas en La Escombrera, la fosa común de mayores proporciones en Colombia, en donde ya hubo una primera excavación sin éxito alguno, y en la que buscan se continúe en una segunda etapa.

--

Comentarios