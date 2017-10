En Cartagena de Indias una semana de receso con pocos turistas

La Semana de receso que culminó ayer dejó pocos dividendos a la industria local de viajes y turismo, al no llegar a la ciudad los turistas esperados debido, especialmente, al paro de pilotos de Avianca.



El Alcalde Mayor (E) Sergio Londoño Zurek indicó que las expectativas no se cumplieron, pues no llegaron a Cartagena de Indias los 100 mil turistas esperados y que la ciudad se vio vacía, salvo por la llegada de 6 cruceros con un poco más de 10 mil pasajeros que permitieron que el balance de la semana no fuera peor.



Por su parte, Zully Salazar Fuentes, Presidenta Ejecutiva de Corpoturismo dijo que además de la situación económica de los hogares colombianos sobre la cual ha llamado la atención el Banco de la República, la principal razón para “una Semana de Receso tan floja, fue el paro de pilotos. En general los turistas cancelaron sus planes y no viajaron, según dan cuenta los medios del país. En Cartagena de Indias y aunque no tenemos un balance definitivo, datos preliminares nos permiten afirmar que el balance no es positivo”.



La Presidenta de Corpoturismo hizo un llamado a las partes a llegar a un acuerdo. “Acá lo que se está perjudicando en la economía del país, y en especial la de las ciudades turísticas que, como Cartagena de Indias, dependen de esta industria para generar empleo. No podemos seguir con esta parálisis que está dejando sin recursos a muchas familias cartageneras las cuales al no haber viajeros no pueden obtener el diario sustento”, afirmó.



“Estamos ad portas de la celebración de las Fiestas de la Independencia y de la temporada de vacaciones de fin de año. Nuestros prestadores de servicios no aguantan que este paro, que con 28 días ya rompió el récord de los paros de pilotos en el mundo, se prolongue más”, reiteró.



Dijo además que esta visión de la ciudad vacía “debe servirnos como una alerta para proteger la industria turística a través de la excelencia en el servicio y el no abuso de los turistas”. “Debemos todos trabajar por la sostenibilidad del destino, para que esta situación coyuntural de una semana de receso sin turistas, no se vuelva permanente y la única manera de lograrlo es avanzar unidos por un destino cada vez mejor”, añadió.



“Por ejemplo, la promoción de la ciudad como destino sexual debe ser atajada a toda costa, pues Cartagena de Indias debe ser ante todo un destino de turismo de negocios, de congresos, de sol y playa, gastronómico, cultural, y recreativo como lo ha venido siendo, y como desde hace más de 30 años lo hemos venido construyendo. Unos pocos no pueden echar a la basura tantos años de trabajo”, precisó.



Recordó que en ello se está trabajando de la mano de la Alcaldía e, incluso, que a ese respecto se ha pronunciado el Alcalde Mayor (E) de la ciudad Sergio Londoño Zurek, al afirmar que los eventos enfocados en turismo sexual, “dañan el buen nombre de los cartageneros, y van en contra de las mujeres. No los vamos a tolerar en la ciudad”, expresando así el rechazo de Cartagena de Indias a este tipo de promoción.

