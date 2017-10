Habitantes en la frontera temen que Maduro implemente “gobernaciones paralelas”

Recordando las anteriores ocasiones en donde el gobierno venezolano ha suprimido el poder de varias entidades que han sido escogidas democráticamente por la población, los habitantes en los municipios fronterizos temen que se vuelva a presentar este fenómeno con las nuevas gobernaciones.

Muchos recordaron la alcaldía de Caracas en donde el presidente Nicolás Maduro nombro un alcalde metropolitano que elimino las funciones del mandatario de la capital del país, además del más reciente caso en donde toda la Asamblea Nacional fue sustituida por la constituyente que realizo el gobierno.

Uno de los habitantes de San Antonio del Táchira, le dijo a Caracol Radio que el temor es que esta práctica sea retomada y no permitan que los 5 gobernadores electos de la oposición puedan mandar en sus territorios.

“Esperamos que el gobierno no vaya a decretar leyes en donde monte gobernaciones paralelas y les quite por completo el poder a estos nuevos mandatarios. Ya tuvimos los casos de la Asamblea y la alcaldía de Caracas, entonces no nos extrañaría que pudiese pasar algo parecido” dijo el habitante.

Otra de las mujeres que transita diariamente por los puentes internacionales entre Colombia y Venezuela, le expreso a Caracol Radio que “ya no estamos en un estado de derecho si no de hecho por que el gobierno hace lo que quiere con nosotros, si ellos quieren les quitan los poderes a las instituciones y no hay nadie quien se los impida, lamentablemente esto podría generar una crisis mayor”.

El presidente Nicolás Maduro anuncio antes de las elecciones, que el gobernador que no reconociera la Asamblea Nacional Constituyente seria removido de su cargo.

