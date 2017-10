Laidy Gómez nueva gobernadora del estado Táchira

De las cinco gobernaciones que pudo obtener la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, tres de estas son fronterizas con Colombia y anteriormente estaban lideradas por el oficialismo como son el estado Mérida, el estado Zulia y el estado Táchira.

Esta tendencia se traduce en el descontento que mantienen los pobladores de estas regiones por las políticas que se generaron desde el gobierno central, y que ocasionaron un cierre de la frontera en el año 2015 el cual se prolongó por 11 meses.

En el estado Táchira frontera con Norte de Santander la candidata por la oposición y ex diputada de la asamblea nacional Laidy Gómez, obtuvo 319.403 votos que representan el 63.29% de los votantes ganando la gobernación, mientras que quien era el mandatario oficialista y candidato del gobierno José Gregorio Vielma Mora tan solo logro 178.540 votos que representan el 35.38% del electorado.

La nueva mandataria de los tachirenses quien es la primera mujer electa para este cargo en la región, dijo en su discurso de agradecimiento refiriéndose a sus electores que el “pueblo del Táchira nos necesita, yo les pido que no me dejen sola porque yo no soy ninguna mesías, yo soy igual que ustedes, mujer parida en esta tierra que le duele lo que nos está pasando, ayúdenme a levantar esta tierra que tanto necesita de un pueblo solidario que lo respalde”.

Los otros dos estados fronterizos obtuvieron los siguientes resultados: en el estado Mérida gano Ramón Guevara de la MUD con 192.852 votos al candidato de del PSUV Jehyson Guzmán con 174.914, y el estado Zulia gano Juan Pablo Juanipa de la MUD con 691.547 votos al candidato del PSUV Francisco Arias Cárdenas con 631.594 votos.

