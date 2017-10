Piden a alcaldía de Cartagena explicar en qué gastó el presupuesto de 2017

El Concejo de Cartagena exigió al Distrito explique de qué forma ha gastado el presupuesto del año 2017, pues es condición sine qua non para aprobar el presupuesto de la próxima vigencia.

El concejal Javier Curi Osorio ha venido insistiendo en los últimos días sobre la necesidad de tener un enlace de la administración en el Concejo para que el alcalde (e) se entere de lo que se dice en la corporación. “Es una obligación que nos pasen el informe de cómo se ha ejecutado el plan de desarrollo de esta vigencia, programa por programa. Aquí se aprobaron 88 programas, de los cuales se derivan 186 sub-programas, y no sabemos cómo se han ejecutado.

A su turno, el concejal liberal David Dàger apuntó que de acuerdo al presupuesto de 2018 que presentó el Distrito hay partidas inferiores a las de 2017, lo que realmente preocupa a esta corporación.

“Es por eso que necesitamos que el Gobierno nos explique el por qué. Debemos buscar que los ingresos aumenten para que se puedan aumentar las partidas y así ver reflejada la inversión. Se nota que la administración no hace un esfuerzo fiscal. Por eso es que debemos invitar a la Secretaria de Hacienda y al Director de Presupuesto, pues no queremos aprobarlo corriendo, sino que se analice en detalle”, dijo.

El presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, advirtió que como concejal se siente cansado porque el Distrito hace caso omiso a los llamados de la corporación.

“Es claro que en más de 20 oportunidades hemos pedido al Distrito que venga y nos aclaré lo qué está pasando con este presupuesto del 2018, pero no nos escuchan. Por eso no vamos a aceptar que vengan los funcionarios a decir lo que quieran. Invito a mis colegas que solo aprobemos programas que impacten en los cartageneros. Si hay secretarias que no son eficientes, entonces que se cierren. Yo pregunto en qué se gastó la plata el IDER y Participación Ciudadana.

