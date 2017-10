Se levantan bloqueos de arroceros en vías de Norte de Santander

Las manifestaciones que mantenían suspendida la movilidad en los sectores de Pedregales y la Y de Astilleros en la vía que comunica a Cúcuta con el Catatumbo y la provincia de Ocaña, fueron levantadas para permitir un dialogo directamente con el Ministerio de Agricultura que llego hasta Norte de Santander

Juan Guillermo Zuluaga Cardona titular de esta cartera del gobierno nacional les dijo a los labriegos que estaban concentrados en el bloqueo, que anteriormente se había pactado dos compromisos para buscar el despeje de las vías y que con esto se lograría tener un encuentro directo para poder buscar soluciones.

“Yo no quiero ser la persona que solucione un paro, me daría pena conmigo mismo e inútil porque levantar un paro seguro no es tan difícil, yo quiero ser la persona que ayude en los problemas y es lo que realimente tenemos que hacer, a mí me gusta cuando se honra la palabra y eso lastimosamente se ha ido perdiendo, pero la palabra hay que honrarla y por esto aplaudo que se levantaran los bloqueos” dijo el funcionario.

Ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga Cardona dialogando con los arroceros / Foto twitter.com/JuanGZuluaga

De igual forma se revelo que los campesinos del Catatumbo apostados en Capitanlargo vía Ocaña-Ábrego, también salieron con el compromiso de sentarse en mesas de negociación con el gobierno el 20 de octubre.

Después de levantarse los bloqueos personal del INVIAS realizo limpieza de calzada en Pedregales y Astilleros, para permitir el flujo normal de los vehículos sobre los corredores viales.

Los campesinos han indicado que de no llegar a un acuerdo que permita solucionar las problemáticas que tienen con los cultivos de arroz en el departamento, volverán a las manifestaciones.

