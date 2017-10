Piden al Gobierno Nacional suspender ampliación de la cárcel de San Gil

El senador Jaime Enrique Durán le pidió al Gobierno Nacional suspender la ampliación de la cárcel de San Gil al considerar que dicha obra afectaría gravemente el desarrollo de la provincia guanentina.

El dirigente santandereano aseguró que la construcción de 700 nuevas celdas que traería 900 internos generaría inconformidad entre los habitantes del municipio turístico y además enviaría un mensaje de inseguridad, por lo que pidió suspender la licitación.

“Apenas se abrió la licitación para dicha ampliación, por esto yo creo que hasta el momento no hay ningún daño jurídico a quienes pretendan realizar esta obra. Por eso le pedí al Ministerio de Justicia dejar las cosas como están, y más bien, buscar otro sitio que no le cause problemas a la ciudadanía”. Indicó el senador.

Durán Barrera dijo que en vez de ampliar la cárcel se deben realizar obras que impulsen el turismo en la región.

Comentarios