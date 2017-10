Personera de Manizales pide aclarar la muerte de un interno de la cárcel La Blanca por TBC

La Personera de Manizales, Tulia Helena Hernández Burbano afirmó que el caso del interno de la cárcel La Blanca de Manizales está relacionado con la aparición de varios casos de Tuberculosis (TBC) que se fue manifestando en una propagación que al parecer, no se le dio mucho significado.

De acuerdo con la funcionaria los profesionales de sanidad del establecimiento les había manifestado que la situación estaba controlada y que incluso había desparecido pero aclaró que lo que ha verificado con las familias es algo distinto y muestra de esto es la persona que falleció.

“Nos habían indicado que su muerte se debió a falta de atención médica pero ese es un factor distractor que realmente no estamos dispuestos como ministerio público a recibirlo porque eso quiere decir que el bacilo sigue en el sitio, que no se tiene la cuarentena ordenada por un juez y que las actividades de identificación de nuevos casos no están teniendo resultados satisfactorios”, afirmó la funcionaria.

En el caso concreto del interno que murió, explicó que a la Personería le informaron que la persona había sido sometida a las pruebas de laboratorio y habían dado negativas, esto quiere decir que la alerta se tiene que incrementar.

Indicó que ante la falta de presencia de las autoridades sanitarias fue necesario instaurar una acción de tutela y en concurso con la guardia penitenciaria se propuso la misma en amparo a la protección de ellos desde el tema de salud ocupacional y por el caso de muerte que se registró será necesario instaurar un incidente de desacato.

