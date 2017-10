Normalidad en los puentes internacionales previo a las elecciones en Venezuela

Contrario a los cierres que históricamente hacia Venezuela de la zona de frontera hasta tres días antes de las elecciones en eses país, en estos comicios el gobierno decidió esperar hasta última hora para tomar la decisión de no permitir el paso de los transeúntes.

Esta situación fue aprovechada tanto por colombianos y venezolanos que afanosamente cruzaban los puentes internacionales buscando no quedar represados, y especialmente los habitantes del vecino país quienes lograron adquirir todo tipo de alimentos para tener en la jornada electoral.

Rodrigo Céspedes habitante de San Antonio del Táchira, le dijo a Caracol Radio que la falta de información que brindaron las autoridades venezolanas fue lo que género que muchos llegaran para abastecerse.

“Uno preguntaba todos los días cuando iba a ser el cierre y no daban razón, no tenían información directamente desde el gobierno, por lo que se pudo aprovechar para pasar y tener los alimentos que no se consiguen en Venezuela” afirmo el tachirense.

En el lado colombiano las autoridades mantienen la vigilancia constante de toda la línea divisoria para evitar cualquier inconveniente durante la realización de este ejercicio en Venezuela.

El coronel Javier Barrera Blanco comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, le expreso a Caracol Radio que “en la zona de frontera se mantiene el esquema de vigilancia con 200 hombres y de igual forma somos respetuosos de las decisiones tomadas por el vecino país, son votaciones ajenas a nuestro país y nuestra labor es defender la soberanía de nuestro territorio, además de garantizar la seguridad de los habitantes de la zona de frontera”.

Las autoridades de los dos países hacen presencia en todos los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela.

Comentarios