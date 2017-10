Aclaran ante el concejo de Cartagena que no habrá cierre masivo de colegios

La sesión donde debían aclararse muchas dudas sobre el futuro legal de aproximadamente 100 instituciones educativas privadas que prestan su servicio en el distrito, finalmente se cumplió en la corporación edilicia de Cartagena.

Al debate acudió el Secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, en compañía del asesor Neil Fortich, quienes desmintieron ante la plenaria algunas afirmaciones publicadas en los medios de comunicación.

Por ejemplo el titular de educación expresó que todo fue un malentendido y que se cometieron errores en el manejo de los informes. "Recibimos del ministerio una lista de colegios que posiblemente tienen problemas de ilegalidad, por eso solicitamos depuración de la misma para revisar caso a caso, exigirle las acciones requeridas y tomar decisiones en compañía de mi equipo jurídico en caso de haber incumplimiento", sostuvo el funcionario.

Entre tanto Fortich dijo que sus declaraciones sí habían sido autorizadas por el jefe del despacho y que nunca habló de cerrar colegios.

Varios concejales también tomaron la palabra y se refirieron no solo al perjuicio causado en niños y padres de familia, sino también a los colegios incluidos en una lista que según ellos, no tiene carácter definitivo. Para el concejal de la U, César Pión, el ejecutivo debe igualmente tener en cuenta toda la afectación que existe en las instituciones oficiales y realizar un acompañamiento a las privadas que no hayan llenado la totalidad de los requisitos.

"Tenemos que organizar la casa primero, y nuestra casa son los planteles oficiales cuyos problemas no permiten ofrecer una formación adecuada para los menores", afirmó el concejal.

