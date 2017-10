Invasores del sector El Tesoro en Armenia reclaman mesa de diálogo con la alcaldía

Esa fue la petición de Marleny Sabala, una de las líderes del sector, en medio del intento de desalojo por parte de las autoridades esta mañana, quienes a final de cuentas decidieron retirarse, según la líder de la invasión al frente del barrio Nuevo Armenia desde hace varios años han venido tratándose de reunir con la alcaldía y no ha sido posible lo que estas personas piden es que se aplace el desalojo, que se cree una mesa de trabajo y que a estas personas las traten con enfoque diferencia, toda vez que argumentan tener ancianos, menores de 5 años, personas en condición de discapacidad y no tienen para donde irse.

Sobre este particular, el director de Bienes y suministros Julián Ortega dijo que las invasiones han venido creciendo de manera indiscriminada... lo que genera preocupación, pues estas personas se ubican en zonas de alto riesgo, instalan servicios públicos sin control y no respetan las señalizaciones de no invadir, es por eso que se debe ahora más que nunca hacer una unión de esfuerzos, para combatir este problema.

