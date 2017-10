Operativos contra piques ilegales de motos dejan como saldo un agente de tránsito herido en Armenia

En un caso de intolerancia, un motociclista que era requerido por agentes de la secretaria de tránsito cuando realizaba piques ilegales de motos en el sur de Armenia agredió al comandante de guardas de la secretaria de tránsito y transporte de Armenia, mayor ® de la policía, Carlos Arturo Gonzáles Sánchez.

Gustavo Santos del club pulsar de Armenia la narró a Caracol Radio como ocurrieron los hechos “la verdad es que el control de piques en la ciudad no ha servido ni la medida de restricción en la circulación de motos después de las once de la noche porque la están realizando antes, pero lo de la noche del jueves fue lamentable, un joven de una moto DT arrancó y atropelló a uno de los guardas de Setta, en el sector había no solo policía sino ejército”

Y agregó “otro tema delicado es que muchas personas van a observar estos piques y terminan pagando los platos rotos y recibiendo los comparendos, porque los demás huyen a toda velocidad”

Por fortuna las heridas del guarda de tránsito no fueron de gravedad, minutos después el presunto agresor fue capturado por las autoridades y deberá responder por el delito de agresión a funcionario público.

