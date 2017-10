Anuncian medidas contra propietarios de 100 lotes abandonados

Los propietarios de lotes que se encuentran en estado de abandono en Santa Marta serán llamados a cumplir con el Decreto 383 del 17 de diciembre de 2015, que los conmina a hacer limpieza y cerramiento de los mismos.

En tal sentido el alcalde Rafael Martínez, realizó un recorrido por diferentes puntos de la ciudad para desarrollar estas labores.

En compañía de Ingrid Aguirre, gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito –Essmar E.S.P- y Ricardo Rago, secretario de Gobierno, el Mandatario realizó la notificación número 22 a propietarios de lotes que se encuentran en estado de abandono, sin cerramiento y sucios.

En estas labores, se encontró que uno de los lotes atendió el requerimiento del Distrito, mientras que el otro no lo hizo. Hasta el momento, hay 22 propietarios de lotes debidamente notificados de 100 que se tienen identificados con alto nivel de abandono en el casco urbano.

“Continuaremos estas acciones por toda la ciudad en cumplimiento de las normas vigentes y de no atender nuestra solicitud y agotado el debido proceso, procederemos con la limpieza y cerramiento del lote y lo facturaremos con el Impuesto Predial, con los incrementos que genere la rentabilidad y utilidad producto de haber invertido un recurso público en un bien que tiene que ser atendido por su propietario”, señaló el alcalde Martínez.

El burgomaestre distrital explicó que, con estas acciones, se busca evitar el abandono de los lotes y que sean convertidos en basurero público, escombrera, o sitios que se prestan para cometer delitos por su notable deterioro, lo que afecta el entorno.

En conclusión, a la fecha se han cerrado voluntariamente diez predios de 22 que tienen procesos abiertos, notificados y listos para iniciar con la limpieza y cerramiento forzoso.

Cabe mencionar, que todos los propietarios de lotes en estado de abandono y sin cerramiento, están notificados de las sanciones del Código de Policía y Convivencia, artículo 77, multa General tipo 3 - $454.160, más construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento del inmueble. Si no se paga la multa y no se cierra el lote, entrará a sobrevenirle inhabilidad para contratar con el Estado, no podrá renovar pasaporte, y no podrá ser nombrado en cargos públicos. La multa se incrementa ante el desacato.

