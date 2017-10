Arroceros en Antioquia dicen que no tienen plata ni para protestar

Aunque manifestaron que apoyan el cese de actividades de los arroceros en Colombia, este gremio en el bajo Cauca denunció que no tienen dinero ni para protestar, después de que la creciente del río Cauca les inundó unas 5 mil 500 hectáreas del cereal.

El líder de los arroceros del bajo Cauca, Israel Callejas, explicó que con los precios de este alimento son muy bajos en comparación con los costos de producción, lo cual agrava las pérdidas que han dejado las lluvias durante las últimas semanas.

“No hemos coordinado nada, no porque los rechazamos, sino que físicamente no podemos estar porque no tenemos dinero, el río nos inundó todo, 5 mil 500 hectáreas, no tenemos dinero”, señaló el líder de los productores del grano en el bajo Cauca, Israel Callejas.

Relató que los costos para sacar el producto se han incrementado por las malas condiciones de las vías y los peajes que ha puesto la comunidad, para poder reparar con puentes improvisados en la vía entre el corregimiento de Colorado y el municipio de Nechí.

