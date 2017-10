Presidentes de juntas comunales de Cartagena protestan por inseguridad

Por estar cansados de los asesinatos que califican sistemáticos, de las amenazas y temas referentes a su seguridad, decenas de dignatarios comunales protestaron ayer en el Centro de Cartagena, y presentaron renuncia protocolaria a sus credenciales.

Ever Romero, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Andrés Pastrana de Nelson Mandela, dijo que "es preocupante lo que viene sucediendo con los líderes en los diferentes sectores de la ciudad y la exigencia para la administración distrital y la autoridad policiva es que no haya un solo asesinato más. Nosotros colocamos en riesgo hoy nuestras vidas por nuestras comunidades y sentimos que nuestra seguridad no está garantizada”.

En los últimos 10 años han sido asesinados en Cartagena 13 líderes comunales. Todos estos hechos, denunciaron, están impunes pues no se reportan capturas ni resultados de las investigaciones que se vienen adelantando para esclarecer los crímenes. De igual forma se conoció que en total están amenazados 23 líderes sociales que cuentan con protección.

