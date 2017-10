Transmetro rechaza acto de vandalismo en jornada de protesta

En el corredor Universitario sector donde marcharon estudiantes en protesta según los estudiantes por la falta de recursos para las universidades públicas.

En dicha jornada un bus del Sistema Masivo Transmetro fue afectado la carrocería cuando fue pintado a modo de grafitis por manifestantes.

El subgerente de operaciones de la empresa Álvaro Sánchez dijo a Caracol Radio, que el vehículo había sufrido el percance cuando se movilizaba por el corredor universitario.

Personas que participaban en la marcha liderada por estudiantes de la Universidad del Atlántico (UDEA), pintaron grafitis sobre el panorámico del vehículo TM12048. El hecho se registró hacia las 11:15 de la mañana a la altura de la glorieta del Cementerio Jardines del Recuerdo.

Transmetro rechaza este tipo de acciones que atentan contra un servicio público, y hace un llamado a toda la ciudadanía a respetar a usuarios, vehículos y estaciones.

La marcha de estudiantes salió hacia las 8:00 a.m. de este jueves 12 de octubre, desde las instalaciones de la UDEA (Corredor Universitario) y terminó frente al edificio de la Alcaldía Distrital, en el centro de la ciudad.

Por la marcha, la operación habitual de la ruta U30 Universidades se afectó durante tres (3) horas y media. Primero, hacia las 8:30 a.m., los buses que cubrían la ruta debieron desviar por la glorieta ubicada a la altura de Carulla de Villa Campestre, a las 10:30 a.m. operaron hasta el Cementerio Jardines del Recuerdo y hacia las 11:30 a.m. realizaron desvíos por la carrera 51B con calle 96. La operación se normalizó hacia las 12:15 p.m.

En lo que va corrido de 2017 se han presentado 226 casos de vandalismo contra el Sistema, de los cuales 69 fueron en Barranquilla y 157 en Soledad. El último ataque registrado contra la ruta U30 Universidades fue el 8 de junio pasado, cuando cinco (5) hombres encapuchados, a la altura de la Universidad del Atlántico, lanzaron piedras a bus del Sistema, por lo cual fue herida una usuaria. Durante 2017, ocho (8) usuarios han resultado heridos como consecuencia de actos vandálicos.

Marcha de trabajadores ocasionó retrasos

Así mismo, desde las 10:15 a.m. se afectó durante 40 minutos la operación de las rutas B1 y B2 Barranquillita, R2 Joe Arroyo, S2 Portal de Soledad y A8-3 Prado, debido a una marcha organizada por la Unión de Trabajadores del Atlántico. La operación de estas rutas se normalizó hacia las 10:55 a.m.

Comentarios