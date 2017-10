Falta de políticas públicas y racismo aqueja a los afro en Quindío

Fue lo que dijo precisamente Bernardo Córdoba, máximo representante de las comunidades negras, afros y palenqueras en esta región, quien sostiene que ni la alcaldía de Armenia, ni la gobernación del Quindío cumplen con la implementación de las políticas diferenciales que permitan sentir incluidas a estas personas que en cifras llegan a los 21.000, la mayoría han llegado en busca de mejores oportunidades o desplazados por la violencia, sin embargo se han encontrado con problemas como el racismo.

“A estas alturas del partido aún nos encontramos con casos de discriminación en los colegios, a mí me ha tocado intervenir en dos oportunidades en las que en las instituciones educativas, le dicen a los niños que deben esperar que sobren los refrigerios para saber si les dan o no, cuando eso no debería estar ocurriendo”, dijo Bernardo Córdoba.

El representante de los afros en el Quindío dijo que seguirá trabajando para lograr que se aplique como debe ser la política diferencial, antes de tener que acudir a otras instancias.

Comentarios