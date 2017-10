Se entregó a las autoridades el ex alcalde de Tolú, Ariel Alvarado

El ex alcalde de Tolú, Ariel Alvarado, se entregó este miércoles a las autoridades luego de conocer de una orden de captura en su contra por presuntos hechos de corrupción en su administración.

El mandatario es investigado por supuestamente apropiarse de manera irregular, junto a otros ex funcionarios, de títulos valores por más de 300 millones de pesos.

El dinero estaba destinado al pago de acreencias laborales de varios ex empleados que habían presentado una tutela contra el municipio y a quienes un juzgado había reconocido sus derechos.

Sin embargo, según la Fiscalía, los títulos fueron cobrados por Luis García Baiz y Liliana Céspedes ex asesores externos y no los pagaron a los ex empleados.

El exalcalde Alvarado habría autorizado el pago de los títulos sin disponibilidad presupuestal.

El ex mandatario deberá comparecer este jueves 12 de octubre ante un juez de garantías para responder por el delito de peculado por apropiación.

Por estos hechos ya fueron asegurados con prisión domiciliaria Alfonzo Ríos Bermúdez, ex secretario de desarrollo social de Tolú y los ex asesores externos Luis García Baiz y Liliana Céspedes.

Comentarios