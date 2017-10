Al Acuerdo de paz le falta blindaje político: Analista antioqueño.

Al ser consultado por Caracol Radio sobre la decisión de la Corte Constitucional por medio de la cual se blindan por 12 años los Acuerdos de paz, el analista político y exministro del Interior, Armando Estrada Villa, consideró que para que esos acuerdos tengan larga vida, primero debe haber blindaje político, lo cual es hoy la principal debilidad de lo pactado entre el gobierno y las Farc.

“El principal problema del acuerdo es que tiene un blindaje jurídico más no político. Aquí no hay consenso nacional y para que los acuerdos puedan tener vida largar requieren de tres factores fundamentales, el primero que los comprometidos en lo acordado lo cumplan y eso está pasando; segundo que haya respaldo de la comunidad internacional que también pasa y por último que haya sentido de pertenencia y respaldo de todo el país y es ahí donde flaquean”, analizó el abogado y politólogo Armando Estrada Villa.

Explicó además que frente a este panorama, los acuerdos sí podrían ser reformados en caso de que un colombiano quiera hacerlo y para ello se podría acudir a una constituyente.

“La Corte dice que hay que cumplirlo de buena fe y si de aquí a mañana los colombianos no quieren cumplir se le puede achacar mala fe. Lo que ocurrió con el fallo es que no lo convierte en constitución es decir que no entra a formar parte de bloque constitucional y por eso mañana los colombianos por medio de asambleas o procedimientos populares perfectamente lo pueden modificar”, puntualizó el exministro Estrada Villa, a través de Caracol Radio.

