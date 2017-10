Liquidación de Sociedad Parques del Río divide al Concejo de Medellín

En el primer debate del proyecto de Acuerdo que propone la Alcaldía para la liquidación y disolución de la Sociedad Parques del Río Medellín, se desató de inmediato una división entre las bancadas política, en favor o en contra de que esta sociedad debe mantenerse para construir las demás etapas de este espacio urbanístico y quienes plantean que no se deben invertir más dinero en esos proyectos.

Mientras algunos concejales insisten en que hay formas de financiar las siguientes etapas y se debe priorizar la trasformación del centro del Valle de Aburrá, otros advierten que estos dineros permitirán avanzar en proyectos y obras más importantes para la comunidad de Medellín.

El concejal Jaime Alberto Cuartas, del Partido Verde, pidió que le asignen el proyecto para ser ponente, con lo cual podrá argumentar que la sociedad; compuesta de a un 33% por EPM e ISA, 25% por la Alcaldía de Medellín y 9% por el Metro de Medellín; es necesaria para la transformación de la ciudad.

“Estoy aquí para decirle que no, porque estoy pensando en la ciudad, por eso no permito que esto pase, yo si le digo al alcalde que esto es un error histórico y lo están haciendo a nuestras espaldas”, advirtió el concejal Cuartas.

La concejala Aura Marleny Arcila, del Partido Liberal, insistió que la responsabilidad de la alcaldía y las otras entidades es salvar la sociedad y no eliminarla.

“Si hay dificultades para que la sociedad salga adelante, hay que apoyarla y brindarle los medios, desde el municipio y Empresas Publicas, si el gerente del Metro y de EPM no están, es que no tiene los argumentos o no están de acuerdo en que lo liquiden”, señaló en la plenaria la concejal Arcila.

Por su parte el concejal Daniel Carvalho, del movimiento Creemos, aceptó los beneficios del proyecto Parques del Río pero le restó importancia a la liquidación de la sociedad, al explicar que ya se ejecutó la etapa 1A y está en proceso el 1B., e insistió en que ahora hay mayores prioridades urbanísticas.

“Parques del Río no es un proyecto de movilidad, es de espacio público, este es un anzuelo, para traer la renovación urbana a este sector. Si el alcalde no quiere continuar más fases de Parques del Río, no pasa nada, porque estamos terminando las dos fases, porque más importantes de hacer más fases es detonar la renovación urbana en este sector”, expuso el concejal e investigador de urbanismo Daniel Carvalho.

María Paulina Aguinaga, del Centro Democrático, sintetizó que la ciudad no puede invertir 6 billones de pesos en las obras, cuando hay que atender problemáticas sociales.

“No tenemos con que sostener Metrosalud, miren los colegios, miren la seguridad y gastarnos 6 billones de pesos en una cirugía estética para la ciudad, yo si pienso que muy importante, pero hay prioridades”, advirtió la política del CD.

